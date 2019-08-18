تطور جديد في قضية الخادمة التي كانت تضع بولها في طعام مخدوميها بالمنطقة الشرقية.. وهذا ما طالبت به...

رفضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حُكمًا، أصدرته المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء، يقضي بسجن عاملة منزلية من الجنسية “الفلبينية” لمدة ثمانية أشهر، و200 جَلْدة.

وحسب “سبق” طالبت المحكمة بتغليظ العقوبة عليها؛ وذلك لقاء وضع كميات من “البول” في السلطة والشاي، اللذين تعدهما لأفراد أسرة مواطن تعمل لديها؛ ما تسبَّب بإصابة زوجة المواطن بفيروس الكبد الوبائي.

وكانت زوجة المواطن اكتشفت قارورة داخل الثلاجة، تحتوي على “بول العاملة”، تقوم بوضعه على الطعام والشراب، وأقرت العاملة بوضع ذلك عمدًا نظرًا لسوء المعاملة التي تتلقاها من قِبل أسرة المواطن، حسب ادعائها أمام القاضي.

وقد أصدرت محكمة الأحساء الجزائية حُكمًا، يقضي بسجن العاملة الفلبينية ثمانية أشهر و200 جَلدة، وهو الأمر الذي رفضته محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية مطالبة بتغليظ العقوبة عليها.