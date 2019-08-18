إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على حقل الشيبة

قوبل الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي، عن طريق طائرات مسيّرة بدون طيار، بحملة إدانات عربية ودولية واسعة النطاق، وسط مناشدات للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده لمنع هذه الاعتداءات على إمدادات الطاقة، حفاظًا على الاقتصاد العالمي.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الاعتداء قائلًا (في بيان): «إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة، التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم»، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء، الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي، موضحًا أنه يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية، ويتطلب جهدًا عالميًا لوقفه؛ بما يجنِّب المنطقة أزمات وصراعات ومزيدًا من التوتر، مؤكدًا وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية الاعتداء بأشد العبارات، وأكدت- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- تضامُنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها، وحذَّرت من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية؛ بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن هجمات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على حقل الشيبة البترولي، دليل جديد على ازدراء الميليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة المقبلة، مضيفًا أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم.

وأدانت مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي ووصفته بالعمل الجبان؛ حيث يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكِّل خطرًا جسيمًا على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

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وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، موقفها الراسخ والداعم لجهود المملكة، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

كما أدانت الحكومة الأردنية الهجوم، وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان، تصعيدًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأعربت جمهورية جيبوتي عن إدانتها وبأشد العبارات الاعتداء السافر، الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي، عن طريق طائرات مسيّرة بدون طيار اليوم.

وقال سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد، إن جيبوتي تعد هذا الاعتداء استمرارًا للتهديدات، التي استهدفت إمداد البترول العالمي، مؤكدًا تضامن جمهورية جيبوتي المطلق مع المملكة العربية السعودية.

وأعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي، وأكدت إدانتها كل الأعمال التخريبية والإرهابية، وتضامنها التام مع المملكة في الوقوف بحزم ضد ما يمس أمنها واستقرارها، ويستهدف منشآتها الحيوية المدنية.

وأوضحت، أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية ما هي إلا امتداد للاستهداف المتواصل لإمدادات الطاقة في العالم بشكل عام وفي المنطقة على وجه الخصوص، وهذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الجبانة تتطلّب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوقف ومنع هذه الاعتداءات على إمدادات الطاقة حفظًا للاقتصاد العالمي.