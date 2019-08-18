«حقوق الإنسان»: 12 ضابطًا للإعلان والترويج للمنتجات الغذائية

طالبت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، المنشآت الغذائية الراغبة في الإعلان عن أي منتج غذائي في أي وسيلة، بضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفقًا لعددٍ من الشروط.

ونشرت الهيئة «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»، أوضحت فيه حقوق المستهلك؛ فيما يتعلق بالإعلان والترويج للمنتجات الغذائية.

وقالت، إنّ الشروط تتمثَّل في أن يكون الغذاء مسجلًا لدى الهيئة، ومطابقًا للوائح الفنية والمواصفات ومعتمدًا لديها، وألا يتضمَّن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، وأن تكون المعلومات المتوافرة بالإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها، وألا يحمل الإعلان ادعاءً تغذويًّا أو صحيًّا يخالف اللوائح الفنية أو تعاميم الهيئة، وألا يتعارض مع ضوابط الإعلان التجاري في وزارة الإعلام.

وتشمل الشروط كذلك، ألا يُشجِّع الإعلان العادات الغذائية السيئة أو أنماط الحياة غير الصحية، وبخاصةً لدى الأطفال، وألا يحتوي الإعلان الموجَّه للأطفال على مشاهد عدوانية أو خطيرة، وألا يحمل معلومات مكتوبة أو صورًا أو مشاهد أو غيرها يؤدي إلى تضليل، وألا يُستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان، وأن تكون صورة الغذاء المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته الفعلية، وألا يسيء الإعلان إلى أي غذاء آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان، ويمكن استخدام لغات أخرى؛ بشرط مطابقتها لمحتوى الإعلان العربي.