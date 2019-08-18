القيادة تهنِّئ رئيس أفغانستان بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أفغانستان، الدكتور محمد أشرف غني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق الأمن والسلام. من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أفغانستان الدكتور محمد أشرف غني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق الأمن والاستقرار.

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