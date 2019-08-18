رئيس «الشورى» قبل بدء زيارة الفلبين: حريصون على تعزيز العلاقات

‎يبدأ رئيس مجلـس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى جمهورية الفلبين على رأس وفد من المجلس؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب آلان بيتر كاييتانو.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسؤولين في الفلبين، كما يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب، حسب وكالة الأنباء السعودية.

‎وصرّح آل الشيخ، بأنّ الزيارة تأتي في سياق حرص المملكة؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الفلبيني رودريجو روا دوتيرتي، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعها نحو آفاق أوسع وأرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمل على توطيد علاقات البلدين التي تمتد لأكثر من 50 عامًا مضت.

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‎وأكّد أهمية الزيارات المتبادلة، سواءً على مستوى قيادتي البلدين أو مسؤوليهما، منوهًا في هذا الصدد، بالاجتماع الذي جمع بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفلبيني في 2018، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم، في عدد من المجالات السياسية والعمالية والدبلوماسية بين حكومتي البلدين.

‎وأشار إلى الدور المهم الذي يؤديه مجلسا الشورى والنواب في تنمية وتطوير علاقات البلدين، وزيادة التنسيق البرلماني بينهما، مؤكّدًا أنّ الزيارة تأتي استكمالًا لجولة من المباحثات التي تمت في الرياض بين المجلسين مؤخرًا.

‎ويضم وفد مجلس الشورى، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفلبينية، وهم الدكتورة حمدة بنت مقبول الجوفي، والدكتور عبدالرحمن بن حسن باجوده، وسعادة اللواء عبدالله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي.