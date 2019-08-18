«تعليم المخواة» يطلق 10 برامج لتهيئة المعلمين الجدد

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، فعاليات برنامج تهيئة المعلمين الجدد، متضمنًا حقيبة تدريبية وورشًا فنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير التعليم علي بن محمد الجالوق، قوله إنَّ برنامج التهيئة يتناول موضوعات حقوق وواجبات المعلم, والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل, إضافةً إلى أخلاقيات المهنة والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي, بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية.

وأضاف أنَّ برنامج التهيئة يتخلّله تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي لتقديم تجربتها أمام الملتقى، وورشة بعنوان «تقويم المعلم الجديد», إضافةً إلى البرنامج التدريبي «الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد», بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي.