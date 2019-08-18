السعودية تشارك في مراسم تسليم قيادة القوة المشتركة لدول الساحل لقائدها الجديد

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، في مراسم تسليم قيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس لقائدها الجديد، النيجري عومار ناتانا جازاما.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنّ الفريق المنتهية قيادته للقوة المشتركة حننا ولد سيدي، نوّه بالتعاون المشترك الذي يجمع الحلفاء الخمسة مع المجتمع الدولي، وبخاصةً التعاون القائم مع التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أنّه بفضل هذا التعاون، تم التغلب على بعض المشاكل التي تعاني منها القوة.

‫ وتضم القوة المشتركة التي مقرها العاصمة المالية باماكو، كلًا من موريتانيا، والنيجر، وبوركينافاسو، وتشاد، إلى جانب الدولة المضيفة مالي.