أمانة مكة تكشف ملابسات مقطع نقل لحوم الأضاحي وتتوعد المخالفين

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، ملابسات المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح وجود عمالة تقوم بنقل لحوم من شاحنة تحمل شعار إحدى شركات اللحوم الوطنية إلى إحدى المطابخ بحي الشرائع في مكة المكرمة.

وأوضحت إمارة مكة، في بيان صادر عنها اليوم: إنه على الفور تم وقوف المختصين من بلدية الشرائع الفرعية، بحضور رئيس البلدية، والذي اتضح وجود اتفاقية موقعة بين صاحب المطبخ وإحدى المؤسسات الخيرية مضمونها القيام بتقطيع لحوم نسك الحجاج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى شاحنة اللحوم، لغرض توفيرها للإعاشة، مؤكدة إيقاع الغرامات البلدية بحق المطبخ المذكور وفقًا للأنظمة والتعليمات، لكون هذا النشاط مخالفًا للمصرح به.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على سلامة تداول الأغذية، مشددة على ضرورة تطبيق جميع المنشآت التجارية الأنشطة المصرحة لها، محذرة المخالفين من تطبيق العقوبات بحقهم.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عددٍ من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.