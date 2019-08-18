السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل عدداً من مديري الإدارات الحكومية بمحافظة جدة



جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم , عدداً من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة من مدنيين وعسكريين قدموا خلالها التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 1440هـ.

هذا وبادلهم سموه التهنئة, متمنيا لهم التوفيق بأداء أعمالهم لخدمة هذا الوطن.

// انتهى //

12:54ت م

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