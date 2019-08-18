حج / "شؤون المسجد النبوي" تخصّص ثمانية آلاف كرسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة



المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ثمانية آلاف كرسي لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الحج هذا العام, ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي في قسمي الرجال والنساء.

وشملت الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصمّ وذوي الهمم, وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة, وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر.

// انتهى //

12:53ت م

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