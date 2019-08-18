السعودية اليوم / مقتل جنديين إثر انفجار شمال غرب باكستان



إسلام آباد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

لقي جنديان باكستانيان مصرعهما إثر انفجار استهدف سيارة دورية أمنية الليلة الماضية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤولون أمنيون باكستانيون أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد الطرق في وزيرستان المجاورة للحدود مع أفغانستان وتم تفجيرها أثناء مرور سيارة دورية لقوات الأمن بالقرب منها ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين كانا يستقلان السيارة التي تضررت أيضاً بالانفجار.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وتم انتشال جثتي الجنديين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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12:36ت م

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