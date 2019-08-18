السعودية اليوم / تعليم الطائف يطلق برنامج تهيئة المعلمين الجدد



الطائف 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الطائف اليوم ، برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد للعمل في حقل التدريس ، بمختلف التخصصات العلمية والتربوية.

ورحب مدير التعليم بالمحافظة الدكتور طلال اللهيبي بالمعلمين والمعلمات الجدد المعينين ، مؤكداً مكانة المعلم ودوره الفاعل في بناء الوطن ورعاية الأجيال وإعداد المواطن الصالح.

// انتهى //

12:21ت م

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