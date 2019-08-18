

أبها 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

بدأت إدارة تعليم منطقة عسير اليوم، في تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية، وذلك بإشراف مدير عام التعليم سعد الجوني، الذي وقف على سير العمل في المستودعات الرئيسة بأبها، بمشاركة مديري المكاتب والإدارات ذات العلاقة.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير إسماعيل الجوني أنه تم اعتماد خطة للتوزيع تشمل كافة المكاتب والقطاعات للبنين والبنات، تعمل على تنفيذها فرق عمل من الإدارة العامة وبشراكة فاعلة من قادة وقائدات المكاتب والمستودعات، والإدارات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وبما يضمن انطلاق الدراسة في موعدها.

// انتهى //

12:16ت م

0041





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم عسير تبدأ في توزيع المقررات الدراسية على مدراس المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.