حج / فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يختتم مشاركته في موسم حج هذا العام



بريدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم مشاركته في موسم الحج لهذا العام 1440هـ، التي بدأت في وقت مبكر بمدينة الحجاج بالقصيم مطلع شهر ذي القعدة عبر المركز التوجيهي الذي استقبل أفواجاً ‏من ‏الحجاج ‏المارين

بالمنطقة في طريق أداء مناسكهم.

كما ودع فرع الرئاسة العامة بالمنطقة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم الذين استفادوا من الركن التوعوي التوجيهي المقام هناك، كما تضمنت مشاركة الرئاسة العامة معرضاً توجيهياً وتوعوياً بمحطة القطار (سار) بالقصيم.

واشتملت مشاركات فرع الرئاسة العامة على العديد من الخدمات والبرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية، واللوحات الإرشادية التفاعلية، وركن للضيافة، وهدية الحاج، ومواد توعوية مقروءة ومسموعة ومرئية من إصدارات الرئاسة، ووسائل رقمية حديثة لتسهيل التواصل

وتحقيق الأهداف التوعوية والتوجيهية ومنصات إلكترونية تعليمية توعوية رقمية بـ 15 لغة عالمية، كتطبيق مبرور ومنصة زاد الحاج والمنصة التوعوية المتنقلة والتي تسمح بانتقال المحتوى التوعوي عبر الأجهزة الذكية.

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالقصيم عضو اللجنة العليا للحج صالح بن علي العميرة، أن تنوع المشاركات هدف إلى إبراز جهود الرئاسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ ،مشيراً إلى أن ما قامت به الرئاسة من تنوع بالوسائل والطرق هدف للوصول لأكبر شريحة ممكنة.

وحظيت المشاركة بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الذي يوجه دائماً بالاعتناء بحجاج بيت الله الحرام المارين بمنطقة القصيم وحجاج الداخل المغادرين من القصيم وخدمتهم.

كما تأتي هذه المشاركات بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الذي يتابع بشكل مستمر عمل الفريق المكلف في مدينة الحجاج ويوجه حفظه الله ببذل المزيد لخدمة الحجاج.

//انتهى//

11:59ت م

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