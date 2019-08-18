السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير



أبها 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدني في مدى الرؤية ،تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب.

وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من الأودية.

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11:59ت م

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