السعودية اليوم / تقرير إعلامي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي



رام الله 17 ذو الحجة 1440هـ الموافق 18 أغسطس 2019م واس

رصد تقرير إعلامي انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يوليو الماضي.

وبينت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري، أن قوات الاحتلال واصلت استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل، والتي وسجلت 23 انتهاكا بحقهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

وذكرت أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب المبرح إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 14 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات 8 حالات، فيما سجلت حالة اعتداء واحدة على المؤسسات والمعدات الصحفية.

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11:45ت م

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