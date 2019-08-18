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130 #وظيفة شاغرة للرجال بمجال التمريض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة ديافرم (أكبر الشركات العالمية المتخصصة في رعاية مرضى الفشل الكلوي، وأحد الشركاء الرئيسين لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية)، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر أكثر 130 وظيفة شاغرة للرجال في مجال التمريض، للعمل بالشركة في مراكز غسيل الكلى بالمملكة، بمسمى (مُمرض)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُمرض (للرجال).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).
3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التمريض.
4- تسجيل وترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/12/17هـ وينتهي بتاريخ 1441/01/30هـ.
طريقة التقديم:
– للتقديم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات): اضغط هنا
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