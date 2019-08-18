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حوادث يومية بسبب عدم إنارة وازدواجية الطريق بين بارق ومحايل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري- ثلوث المنظر
تسبب عدم ازدواجية وإنارة الطريق الدولي بين محافظتي بارق ومحايل وتحديداً من الكوبري المجاور لمبنى جامعة الملك خالد فرع تهامة إلى قرية المربع في وقوع العديد من الحوادث المرورية التي خلفت العديد من الإصابات والوفيات.
وأوضح عدد من المواطنين أن الحوادث المأساوية والتي وقعت على الكوبري المجاور للجامعة “مغاسا” تسببت في العديد من الإصابات والوفيات.
وطالب الأهالي من الجهات المختصة بضرورة وضع الحلول المناسبة والتي تكفل حقن دمائهم على ذات الطريق.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت أمس انقلاب ناقلة للبترول على ذات الكوبري؛ ما تسبب في إغلاق الطريق الرابط بين محافظتي بارق ومحايل ما استوجب تدخل بلدية بارق لفتح طريق بديل وذلك للتخفيف من الازدحام وتكدس المركبات.
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