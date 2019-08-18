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فيديو.. أغرب رد فعل لمواطن اكتشف سرقة 15 أسطوانة غاز من مطعمه
متابعات الخليج 365 - تبوك
تفاجأ مواطن بعد عودته من سفره بسرقة ما يقارب من 15 أسطوانة للغاز من مطعمه بمنطقة تبوك، وذلك بعد أن تمكن الجاني من كسر قفل الشبك الحديدي الذي وضعه بداخله.
وأظهر مقطع فيديو لحظة اكتشاف صاحب المطعم عملية السرقة، حيث ترجل نحو غرفة مصنوعة من شبك حديدي تقع خلف المطعم ووجد قفلها مكسوراً ولم يعثر سوى على أسطوانة واحدة فقط.
وكانت ردة فعل صاحب المطعم مفاجئةً وغير متوقعة لدى الكثيرين من متداولي المقطع، حيث قام بالدعاء لمن سرقها بالهداية والرزق والتوبة.
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