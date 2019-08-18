فيديو نادر لزيارة الملك فيصل لبريطانيا عام 1932

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للملك فيصل أثناء زيارته لبريطانيا حينما كان وزيراً للخارجية، وكان ذلك في عام 1932 (1350 هـ).

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وأظهر الفيديو الملك فيصل يتجول في أحد المواقع العسكرية ويشاهد عرضاً عسكرياً بالخيول، حيث أبدى إعجابه بالعرض ودقته، وكان برفقته “حافظ وهبة” سفير المملكة في بريطانيا ذلك الوقت، الذي تولى ترجمة حديثه للمسؤولين البريطانيين.