الان تتابع إطلاق برنامج تهيئة المعلمين الجدد بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 12:49 م, 18 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 للعمل في مختلف التخصصات الطائف - وكالات - الخليج 365 أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، برنامج تهيئة المعلمين الجدد للعمل في حقل التدريس، بمختلف التخصصات العلمية والتربوية.

ورحب مدير التعليم بالمحافظة، الدكتور طلال اللهيبي، بالمعلمين والمعلمات، مؤكداً مكانة المعلم ودوره الفاعل في بناء الوطن ورعاية الأجيال وإعداد المواطن الصالح.

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