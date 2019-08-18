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الان تتابع «الراجحي» ينوه بالنجاحات التي حققتها إدارة الأوقاف في البرامج الخيرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أقامت إدارة أوقاف الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز الراجحي حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي, بحضور مديري الإدارات ومنسوبي إدارة الأوقاف.
وهنأ الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي مع منسوبي الإدارة بعيد الأضحى المبارك.
وسأل الله للجميع أن يجعل أيامهم أيام خير وبركة، منوهاً بالنجاحات التي حققتها إدارة الأوقاف في تنفيذ البرامج الخيرية المتنوعة التي قامت بها خلال موسم الحج، داعياَ المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الوالد الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي “رحمه الله”.
وقد جرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة وعبر الجميع فيها عن فرحة العيد التي أنعم بها الله عز وجل على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ضل القيادة الرشيدة في نعمة الأمن والأمان.
ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة في إطار استمرار التواصل بين كافة منسوبي إدارة الأوقاف والحرص على إضفاء روح المشاركة في المناسبات الاجتماعية.
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