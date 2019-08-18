الان تتابع تكليف «العرفج» بتيسير أعمال المساعدة للشؤون التعليمية بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 9:52 ص, 18 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 مؤقتا إضافة إلى عملها الرياض -الخليج 365- عبد الله العازمي: صدر قرار مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي بتكليف الاستاذة فتح بنت عبدالله العرفج بتسيير مهام وأعمال المساعد للشؤون التعليمية بنات مؤقتا إضافة إلى عملها.

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