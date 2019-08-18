شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تكشف ملابسات فيديو نقل اللحوم من شاحنة إلى مطبخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يوضح وجود عمالة تنقل لحوماً من شاحنة تحمل شعار إحدى شركات اللحوم الوطنية إلى أحد المطابخ بحي الشرائع بمكة المكرمة.

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وقالت أمانة العاصمة المقدسة في بيان: «نود أن نوضح للعموم أنه على الفور تم وقوف المختصين من بلدية الشرائع الفرعية وبحضور رئيس البلدية، واتضح وجود اتفاقية موقعة بين صاحب المطبخ وإحدى المؤسسات الخيرية، مضمونها القيام بتقطيع لحوم نسك الحجاج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى شاحنة اللحوم، وذلك لغرض توفيرها للإعاشة».

وأضاف البيان: «ولكون هذا النشاط مخالفاً للمصرح به، فقد تم إيقاع الغرامات البلدية بحق المطبخ المذكور وفقا للأنظمة والتعليمات».

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على سلامة تداول الأغذية، مشددة على ضرورة تطبيق جميع المنشآت التجارية الأنشطة المصرحة لها وسيتم تطبيق الغرامات البلدية بحق المخالفين.