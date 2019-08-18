شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون ريال لتجهيز مدارس «تعليم جازان» للعام الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

تسلم الإدارة العامة لتعليم جازان اليوم (الأحد) الميزانية التشغيلية البالغة 18.164.166 ريالاً لمديري مكاتب التعليم الذين بدورهم يسلمونها لقادة وقائدات المدارس بالمنطقة التعليمية.

وقال المدير العام لتعليم جازان المكلف ياسر دويري إن إدارته تبدأ اليوم صرف الميزانية التشغيلية للمدارس، وذلك ضمن استعداداتها المتواصلة لبداية العام الدراسي الجديد، متمنياً أن تكون هذه الميزانية معيناً لهم على تجهيز المدارس بما يحقق الأهداف المرجوة.

ونوه الدويري إلى أن الجميع يعلقون آمالاً كبيرة على قادة وقائدات المدارس لبذل المزيد من الجهد والجاهزية القصوى لبداية مميزة للعام الدراسي الجديد، كما قدم شكره وتقديره للمشرف على الخدمات المساندة ومنسوبي إدارة الشؤون المالية والإدارية على جهودهم الكبيرة وعملهم المتواصل خلال فترة الإجازة.