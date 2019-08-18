شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الأفغاني بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لغني، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق الأمن والسلام. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لغني، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق الأمن والاستقرار.



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