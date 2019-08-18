شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طالباً وطالبة يجتازون برنامج «نيوم» للغة الإنجليزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) اختتم برنامج «نيوم» الصيفي لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة تبوك، وذلك بعد اجتياز 50 طالباً وطالبة من أبناء «نيوم» البرنامج بنجاح. وتسلم الطلاب في نهاية البرنامج شهادات من «نيوم» وجامعة «أكسفورد»، إضافة إلى جوائز قيمة. وأعرب الطلاب والطالبات المجتازون للبرنامج عن شكرهم الجزيل لكل من «نيوم» وجامعتي تبوك وأكسفورد، مؤكدين استفادتهم من البرنامج، متمنين في الوقت نفسه أن يتم العمل به بشكل دائم طوال العام الدراسي، إضافة إلى الإجازات الصيفية، ليعم نفعه على أكبر شريحة من الطلاب والطالبات.



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