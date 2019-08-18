شكرا لقرائتكم خبر عن غبار في عدة مناطق.. وسرعة الرياح في البحر الأحمر تصل إلى 45 كلم/ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الأحد) أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بالحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منهما، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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