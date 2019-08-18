شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين بعدم التواجد في هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) حذرت القنصلية العامة في هونج كونج عبر حسابها على موقع «تويتر» المواطنين بعدم التوجه لمناطق (Victoria Park - Causeway)، بسبب إعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تطلق المناطق اليوم (الأحد).

حذرت القنصلية العامة في هونج كونج عبر حسابها على موقع «تويتر» المواطنين بعدم التوجه لمناطق (Victoria Park - Causeway)، بسبب إعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تطلق المناطق اليوم (الأحد).

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