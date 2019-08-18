- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت وزارة الداخلية بالكويت، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مواطنة كويتية ظهرت في مقطع فيديو وقد تعدّت بالقول على الذات الإلهية، وأساءت إلى الدين الإسلامي.
وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها على موقع "تويتر"، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، قامت بالبحث والتحري حول السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو.
وأضافت أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.
وأثارت المرأة جدلًا واسعًا على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية، وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.
وفي بيانها، شدّدت الإدارة على أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يقوم بالتعدي على الذات الإلهية أو الدين الإسلامي.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 11:23 AM
هاجمت الحجاب ودخول الجنةالداخلية الكويتية: ضبط امرأة تعدّت على الذات الإلهية عبر مقطع فيديو
أعلنت وزارة الداخلية بالكويت، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مواطنة كويتية ظهرت في مقطع فيديو وقد تعدّت بالقول على الذات الإلهية، وأساءت إلى الدين الإسلامي.
وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها على موقع "تويتر"، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، قامت بالبحث والتحري حول السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو.
وأضافت أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.
وأثارت المرأة جدلًا واسعًا على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية، وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.
وفي بيانها، شدّدت الإدارة على أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يقوم بالتعدي على الذات الإلهية أو الدين الإسلامي.
، الداخلية الكويتية: ضبط امرأة تعدّت على الذات الإلهية عبر مقطع فيديو ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الكويتية: ضبط امرأة تعدّت على الذات الإلهية عبر مقطع فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.