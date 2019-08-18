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عاد اليوم أكثرُ من 90 قائدًا وقائدة إلى مدارس الأفلاج؛ لتهيئة البيئة التعليمية، وجدولة أعمال المدارس، والاتفاق مع مشغّلي المقاصف المدرسية، وإنهاء ما تحتاجه مرافق المدرسة من صيانة وتجهيزات خلال هذا الأسبوع.
وشهدت مدارس الأفلاج، اليوم الأحد، عودة القادة والهيئة الإدارية، تم خلال ذلك تنظيم وتنظيف مرفقات المدرسة، وتهيئة الفصول الدراسية قبل عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد قضاء الإجازة الصيفية، وتوفير البيئة الدراسية المناسبة لبداية عام دراسي جديد حافل بالعطاء والتميز من أول يوم دراسي.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 11:13 AM
لإنهاء ما تحتاجه مرافق المدرسة من صيانة وتجهيزات خلال الأسبوعشاهد.. 90 قائدًا وقائدة يعودون لتهيئة البيئة التعليمية بمدارس الأفلاج
عاد اليوم أكثرُ من 90 قائدًا وقائدة إلى مدارس الأفلاج؛ لتهيئة البيئة التعليمية، وجدولة أعمال المدارس، والاتفاق مع مشغّلي المقاصف المدرسية، وإنهاء ما تحتاجه مرافق المدرسة من صيانة وتجهيزات خلال هذا الأسبوع.
وشهدت مدارس الأفلاج، اليوم الأحد، عودة القادة والهيئة الإدارية، تم خلال ذلك تنظيم وتنظيف مرفقات المدرسة، وتهيئة الفصول الدراسية قبل عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد قضاء الإجازة الصيفية، وتوفير البيئة الدراسية المناسبة لبداية عام دراسي جديد حافل بالعطاء والتميز من أول يوم دراسي.
، شاهد.. 90 قائدًا وقائدة يعودون لتهيئة البيئة التعليمية بمدارس الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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