متابعة نتائج قدرات المرحله الثانويه 1440 العامة الورقية قياس Qiyas “المركز الوطني...

أخبار عامة حول موقع المركز الوطني للقياس والتقويم، الموقع الوطني للقياس والتقويم الرسمي على الإنترنت Qiyas 1440 يتيح من وقت للثاني العديد من التسجيلات الخاصة بالإختبارات المعينة للطلاب، موقع قياس لتسجيل الدخول يهدف لرفع كفاءات الطلاب بشكل عام، وكذلك ونتابع الرابط الرسمي لموقع قياس، من أجل تسجيل الإختبارات التحصيلية وغيره، ومعرفة نتائج كفايات المعلمين والمعلمات من وقت للثاني، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أمور متجددة2، نتائج القدرات العامة، تابع نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية

نتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة، حول المركز الوطني للقياس والتقويم، ونرصد معكم التسجيل في قياس القدرات العامة للطالبات الذي يبدأ من يوم الإثنين 29 يوليو 2019، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار قياس القدرات العامة الورقية.

المتابعة الشاملة نقوم بعرضها من وقت للثاني، ونرصد معكم الأخبار والتقارير الشاملة، حول نتائج قياس والأخبار الخاصة به، ونرصد معكم كافة التحديثات العامة، حول المركز الوطني للقياس والتقويم، ومن ثم رابط الدخول المباشر على قياس من أجل متابعة شاملة.

تسجيل القدرات المعرفية 1440

الآن نتابع معكم عبر السطور المقبلة، كافة نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم، ونرصد لكم عبر رابط موقع قياس، التسجيل الإلكتروني لإختبارات القدرات العامة، والتسجيل للطالبات يبدأ من يوم 29 يوليو في الفترة الأولى والثانية، وينتهي في يوم 1 سبتمبر 2019 للفترة الأولى، وينتهي في 19 يناير 2020 في الفترة الثانية.

Qiyas 1440

القياس هي إحدى المهارات الحياتية التي يمارسها الإنسان في شتى المجالات اليومية، فقياس بمعني مقارنة الشيء بغيره لمعرفة قدرة، ولذلك نستخدمها كثيراً في التعاملات الحياتية بعالمنا، لا يتم تحقيق “القياس” إلا بمقاييس وضعت وفق أسس واختبارات متعارف عليها لكي تحقق الغرض من القياس، وقد حرصت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة أن تواكب كافة التغيرات التكنولوجية في المجتمعات الغربية، بما يحقق مصلحة المملكة وتقدمها وتنميتها وتطورها وفق أسس مدروسة عالمية.

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المركز الوطني للقياس والتقويم

المركز الوطني للقياس والتقويم يعد المركز الأول بالوطن لعربي المتخصص في عملية القياس والتقويم المبني على أسس وأهداف عالمية تحدد خطة مساره المستقبلية، حيث تم إعداد وصياغة مقاييس تربوية علمية ومهنية بالإضافة إلي تقنيتها المبنية على العدالة والكفاءة، ضمن استراتيجيه واضحة، كما حرص المركز على التواصل مع كافة شرائح ومؤسسات المجتمع السعودي، بما يتح التقدم والرقي بالمجتمع السعودي.

رابط نتائج قياس Qiyas 1440

يمكنكم الدخول إلى الموقع الرسمي قياس والاستعلام عن النتائج المختلفة، حيث يتم الإعلان عن نتائج برنامج قياس عبر هذا الرابط الرسمي.

وبناء على ذلك صدر الأمر السامي بإنشاء “المركز الوطني للقياس والتقويم للتعليم العالي”، في 19/ 5/ 1421 هـ، ليقوم باختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي لدى الطلاب بالمملكة والمرشحين للدراسة الجامعية، ويتم الإعلان من وقت للثاني عن اختبارات المحوسبة، وذلك عبر موقع قياس الرسمي الذي يقوم بطرح النتائج عبر الرابط بالأسفل، ووصلت عربة قياس المتنقلة إلى منطقة الحائل بالسعودية، وذلك من أجل تقديم النماذج الخاصة بامتحانات المحوسبة للأهالي من وقت للثاني.

أهداف المركز الوطني للقياس والتقويم السعودي

العمل على تطوير ورفع كفاءة وسائل القياس التربوي في مختلف مستويات التعليم.

الاهتمام بالتعليم العالي من خلال إعداد وإدارة مقاييس واختبارات المهنية.

العمل لكي ترتفع كفاءة كافة مؤسسات التعليم، من خلال قياس المؤشرات التربوية والتحصيلية بالعمل.

الاهتمام في اكتشاف الطلاب ذوي القدرات والإبداعات والمهارات الخاصة، من أجل العمل على رعايتهم وتطويرهم من أجل مستقبل جديد.

العمل على جذب واستقطاب ذوي الخبرات في مجال القياس والتقويم.

الاهتمام نحو تقديم الخدمات التعليمية الاستشارية لمختلف مستويات التعليم في مجال القياس والتقويم.

السعي نحو نشر الوعي بثقافة القياس والتقويم في مجال التعليم.

برنامج قياس هو برنامج سعودي متميز، يسعى لقياس قدرات الطالب بشكل مستمر، ويقوم بطرح العديد من الاختبارات الهامة في المملكة، لقياس مستوى الطالب والمعلم أيضًا، وقد قام البرنامج بطرح مناقشة هامة، وهي التأكد من وجود بعض الإثباتات لمن يدخل لاختبارات القدرات العامة واختبارات التحصيل المدرسي، وهي الهوية الوطنية، ورخصة القيادة والبطاقة الذكية، جواز السفر وبطاقة العائلة، وبالنسبة للمقيمين أصل الإقامة وجواز السفر، وصورة الإقامة.

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