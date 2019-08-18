هبوط اضطراري لطائرة خليجية في الكويت بسبب إغماء الكابتن

دبي - بواسطة محمد فارس © Akhbaar24.com قدمت بواسطة تعبيرية

الرأي الكويتية

هبطت طائره تابعة لدولة خليجية في مطار الكويت وذلك بسب حالة إغماء أصيب بها قائد الطائرة.

وكان في انتظار الطائرة بالمطار سيارة إسعاف، حيث تم فور هبوطها نقل «الكابتن» الى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج نظرا لسوء حالته.

وعلمت «الراي» أن الطائرة أقلعت من مطار الكويت لاستكمال وجهتها بقيادة «الكابتن» البديل، وأن جميع ركابها بحالة جيدة.