الرأي الكويتية
هبطت طائره تابعة لدولة خليجية في مطار الكويت وذلك بسب حالة إغماء أصيب بها قائد الطائرة.
وكان في انتظار الطائرة بالمطار سيارة إسعاف، حيث تم فور هبوطها نقل «الكابتن» الى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج نظرا لسوء حالته.
وعلمت «الراي» أن الطائرة أقلعت من مطار الكويت لاستكمال وجهتها بقيادة «الكابتن» البديل، وأن جميع ركابها بحالة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة خليجية في الكويت بسبب إغماء الكابتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.