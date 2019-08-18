شاهد.. شابان يعترضان سيارة تقودها فتاة في أحد الشوارع داخل المملكة

دبي - بواسطة محمد فارس تسبب فيديو متداول على مواقع التواصل لشابين يوقفان سيارة تقودها فتاة في أحد الشوارع داخل المملكة، في موجة غضب عارمة بين متداوليه، الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة عليهما.
وأظهر الفيديو شابين يعترضان طريق السيارة التي كانت تقودها الفتاة، قبل أن يطلب آخرون منهما تركها بسبب الطفل الذي كان يرافقها، فيما لم تتضح ملابسات الفيديو، ووقت ومكان تصويره.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.