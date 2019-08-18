السعودية: رابط تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور

بدأت الروضات الحكومية السعودية اليوم الأحد باستقبال طلبات انتساب الأطفال وطلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور الذي تم اعتماده وزارة التربية والتعليم السعودية بحسب الاعمار المعلن عنها.

ويتم تسجيل الأطفال وطلاب الصف الأول الابتدائي من خلال الدخول عبر رابط موقع نظام نور صفحة ولي امر الطالب اختيار تسجيل طفل في رياض الاطفال واتمام العملية بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

ويتيح نظام نور الالكتروني اختيار تسجيل طالب في الصف الاول الابتدائي واستكمال العملية بكتابة جميع ما هو مطلوب من بيانات عبر صفحة تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي .

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رابط نظام نور الحكومي لتسجيل رياض الأطفال 1441

ويستمر تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور الالكتروني منذ صباح اليوم 18أغسطس وحتى 22 من سبتمبر المقبل، بحسب "مصر 24".