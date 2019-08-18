شاهد كيف أحرجت الترجمة الخاطئة وزارة الحج السعودية

وقعت وزارة الحج السعودية في موقف محرج بعد ترجمة خاطئة لعدد من الجمل التي تحملها الأكياس التي تجمع الحصى الخاص بمناسك موسم الحج لرمي الجمرات، ما دفعها لنشر توضيح حول ذلك.

وقالت الوزارة إن عددا محدودا من الأكياس حمل كلمة إنكليزية تعني “الجمرة الخبيثة”، بدل الترجمة الصحيحة لكلمة “جمرة”، فيما يبدو أنها ترجمة آلية للكلمة.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، باشرت وزارة الحج بالتحقيقات في الحادثة وأخذت إفادات من متعهد أكياس جمع الحصى، والجهة المتعاقدة معه، والمترجم، بهدف إحالة المتسببين بالخطأ إلى جهات الاختصاص.