تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد في العثور على شخص ملقى على سطح مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش. تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد عن مشاهدة شخص ملقى على مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش بمكة المكرمة، وعند وصول الجهات الأمنية عثر على شخص ملقى وتم استدعاء الدفاع المدني، وتم إنزاله من قِبل الدفاع المدني، وتم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية بحكم الاختصاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في العثور على متوفى وملقى على سطح مكيف مركزي بأحد فنادق مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.