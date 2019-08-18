بأشد العبارات.. مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لحقل الشيبة

أدانت مصر بأشد العبارات هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة بواسطة طائرات مُسيرة، أمس السبت.

وجدّد بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ودعم كل الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها. كما حذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، السبت، تعرّض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة لهجوم إرهابي، موضحة أن الهجوم تم عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

من جانبه؛ أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلّف أضرارًا محدودة، وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي.