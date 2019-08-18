جمرك «الوديعة» يودِّع الحجاج اليمنيين ضيوف خادم الحرمين الشريفين

سخر جمرك منفذ الوديعة خدماته؛ لتسهيل عبور ضيوف الرحمن من أسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، باستضافتهم؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضح مدير جمرك منفذ الوديعة أحمد بن خلف المالكي، أن منسوبي جمرك منفذ الوديعة ودعوا الأشقاء من ذوي وأسر شهداء الجيش الوطني اليمني المغادرين إلى دولة اليمن الشقيق بعد أدائهم فريضة الحج بكل حفاوة واهتمام، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - ومتابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني؛ لتقديم كل التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من وصولهم إلى أراضي المملكة حتى مغادرتهم إلى بلادهم وأهاليهم سالمين غانمين.