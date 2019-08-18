إنقاذ حاج باكستاني يعاني من انسلاخ في الشريان الأورطي

أسفرت عملية جراحية استمرت ثلاث ساعات، في مستشفى النور التخصصي بمنطقة مكة المكرمة، عن إنقاذ حاج باكستاني يعاني انسلاخًا بالشريان الأورطي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المستشفى، اطلعت عليه «عاجل»، اليوم الأحد، أنّ فريقًا طبيًا بقسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية، أجرى عملية أوعية دموية تداخلية (قسطرة) لحاج باكستاني يبلغ من العمر 70 عامًا، يعاني انسلاخًا بالشريان الأورطي، ممتدًا من الصدر إلى الشريان الفخذي.

وأضاف البيان، أنّه تم وضع دعامتين خلال العملية، التي استغرقت ثلاث ساعات وتكلّلت بالنجاح.

والشريان الأورطي أو الأبهر، يعتبر تسلُّخه حالةً خطيرةً؛ حيث تتمزق الطبقة الداخلية من الشريان (الوعاء الدموي الكبير المتفرع من القلب)، وبذلك يرتفع الدم عبر التمزق، متسببًا في انفصال الطبقات الداخلية والوسطى للأبهر (سلخ)، وإذا تمزقت القناة المملوءة بالدم من خلال الجدار الخارجي للأبهر، فإن تسلخ الشريان الأبهر غالبًا ما يكون قاتلًا.

كما أنّ تسلخ الشريان الأبهر غير شائع نسبيًّا، وتحدث الحالة بصورة أكثر تكرارًا لدى الرجال في عمر الستينيات والسبعينيات، وقد تحاكي أعراض هذا التسلخ أعراض أمراض أخرى غالبًا ما تؤدي إلى حدوث تأخيرات في التشخيص، وعلى الرغم من ذلك عندما يتم الكشف عن تسلخ الشريان الأبهر مبكرًا وعلاجه سريعًا، تزيد فرص النجاة بنسبة كبيرة.