إطلاق نار على سعوديَّيْن في تركيا.. والسفارة تحذر

وجهت السفارة السعودية في إسطنبول تحذيرًا عاجلًا إلى المواطنين السعوديين الموجودين في تركيا بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم - شيشلي)، وذلك بعد تعرض مواطِنَين أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين؛ نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

وتحت عنوان «تحذير للمواطنين السعوديين الموجودين في إسطنبول»، قالت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، في تويتر: «نظرًا لتعرض مواطِنَين أثناء وجودهما بأحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين؛ نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية؛ لذا تود السفارة إخبار المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول بأخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم - شيشلي) بعد غروب الشمس».