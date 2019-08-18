رياح ترابية وأمطار رعدية على 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من تعرُّض ستّ مناطق لرياح ترابية وهطول أمطار رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنَّ منطقة مكة المكرمة (الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، الليث، بحرة) تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.

كما تهطل أمطار رعدية ويسود نشاط في الرياح السطحية مع تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، صامطة، فيفا، هروب) حتى التاسعة مساءً، وعلى منطقة عسير (أبها، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، محايل) حتى الحادية عشرة مساءً.

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وصدر التنبيه نفسه لمنطقة الباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي) حتى العاشرة مساءً، فيما تتعرّض منطقة الرياض (الأفلاج، الخرج، الدوادمي، الرين، السليل، العاصمة الرياض، رماح، عفيف، وادي الدواسر) لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة وتدنّي مدى الرؤية حتى منتصف ليلة الاثنين، وكذا على منطقة نجران (بدر الجنوب، حبونا، خباش، شرورة، نجران) حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا في وقتٍ سابق بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، توقّعت فيه استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، وكذلك منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، وعسير، والباحة» تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.