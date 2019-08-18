بالفيديو.. قائد حافلة يعرّض حياة الحجاج للخطر.. ونقابة السيارات تعلّق: «شخص غير سويّ»

نفت النقابة العامة للسيارات تبعية حافلة ظهرت في مقطع فيديو متداول، بقيادة شخص يظهر في تصرفاته أنه غير سوي، لأي أسطول من أساطيل حافلات شركات ومؤسسات النقل، المنضوية تحت مظلتها.

وقالت النقابة، في تغريدة عبر موقعها على تويتر: «تؤكد النقابة العامة للسيارات أن مقطع الفيديو المتداول لشخص يقود إحدى الحافلات، ويظهر في تصرفاته أنه غير سوي، هي حافلة لا تمت بأي صلة لأي أسطول من أساطيل حافلات شركات ومؤسسات النقل المنضوية تحت مظلتها».

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لقائد إحدى الحافلات، وهو يقوم بحركات غير طبيعية أثناء قيادته الحافلة بعدد من الحجاج، على الطريق الواصل بين حي العوالي إلى بطحاء قريش باتجاه كديّ، ويبدو من لهجته التي يتواصل بها معهم أنه من الجنسية المصرية.

وكانت النقابة قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن هناك إجراءات احترازية من قِبل النقابة العامة للسيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في اختبار السائقين سواء كانوا من خارج المملكة العربية السعودية أو من داخلها؛ للتأكد بشكل مستمر من سلامة السائق وعدم تعاطيه أي نوع من أنواع المخدر، بالإضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.