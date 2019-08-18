الصخري يوضِّح المناطق المتأثرة بهطول الأمطار خلال الساعات القادمة

حدّد الخبير في الأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأحد، المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وقال الصخري في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ظهيرة ومساء اليوم الأحد ١٧ ذو الحجة، متوقع بإذن الله سحب رعدية وأمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وأجزاء من محافظات أضم وميسان وتربة ورنية والخرمة والطائف، بالإضافة إلى أجزاء من وسط وشمال منطقة مكة، وقد تمتد الفرصة بشكل أخفّ إلى جنوب منطقة المدينة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا في وقتٍ سابق بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، توقّعت فيه استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، وكذلك منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت إلى أنَّ الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، وعسير، والباحة» تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.