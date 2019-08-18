منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين المغادرين

ودّع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، السبت، طلائع حجاج بيت الله الحرام الدفعة الأولى من المغادرين من الجنسية العراقية بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج؛ حيث كان في توديعهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية والمشرف على أعمال الحج العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي.

وأوضحت جوازات المنطقة أنه تم تسهيل جميع إجراءات المغادرة للحجاج بكل يسر وسهولة وتم توزيع الحلوى عليهم ترحيبًا بهم.

من جهتهم أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية وللقيادة الرشيدة - حفظها الله - على ما وجدوه من حفاوة وترحيب، وعلى ما توفره الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن، داعين الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.