السعودية اليوم / 63 قتيلا و182 جريحًا نتيجة تفجير في أفغانستان



كابول 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

قتل 63 شخصًا وجرح 182 آخرون إثر هجوم إرهابي وقع مساء السبت في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن الانفجار وقع في صالة أفراح غرب كابول، مبيناً أن من بين الضحايا نساء وأطفال.

من جهة أخرى نفت حركة طالبان تورطها في هذا الهجوم.

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09:19ت م

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