، طقس الأحد .. سحب ممطرة بمناطق ورياح وأتربة بأخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، كذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما.

ولا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة, كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.