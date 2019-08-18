محمد بن مسعود - الدمام - أكدت دعمها لكل الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس. وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها. 18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 08:24 AM أكدت دعمها لكل الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة Advertisements مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس. وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها. الكلمات المفتاحية ، مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي ،

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