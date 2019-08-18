نتائج قياس الآن | ظهور نتائج إختبارت القدرات العامة على المواقع الرسمي qiyas.sa

ظهرت في الساعات الماضية نتائج قياس الخاصة بإختبارات القدرات العامة للطلاب والطالبات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا بعدما أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في الساعات الماضية عن ظهور نتائج قياس، والتي أصبح من الممكن الحصول عليها بكل سهولة عن طريق الموقع الرسمي لمركز التقويم والقياس على شبكة الإنترنت، والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على الرابط التالي “من هنا“.

ويذكر بأن عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم في المملكة العربية السعودية، يرغبون الآن في الحصول على نتائج قياس وخاصة نتائج اختبارات القدرات العامة، لذا فهذا التقرير سوف يساعدكم كثيرًا في معرفة طريقة الحصول على نتائج قياس عبر المركز الوطني للتقويم والقياس في المملكة العربية السعودية.

ظهور نتائج قياس 1440

أشارت التقارير الرسمية منذ قليل، بأن ظهور نتائج قياس سيكون بعد نهاية عمليات الرصد والمراجعة لإختبارات القدرات العامة، والتي يتم إجرائها من خلال موقع المركز الوطني للتقويم والقياس، حيث تكون باللغة العربية وتقيس القدرات التحليلية والاستدلالية بالنسبة للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية.

وكما ذكرنا سلفًا، فإن نتائج قياس تظهر فقط عبر الموقع المخصص لمركز التقويم والقياس في المملكة العربية السعودية، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على نتائج قياس بحسب ما أكدته عدة مصادر رسمية خلال الساعات الماضية، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الدخول إلى الموقع والحصول على النتائج فور إعلانها بصورة نهائية.

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طريقة الحصول على نتائج قياس 1440

في بداية الأمر يتم إجراء إختبارات القدرات العامة والذي يشمل عدة مراحل بحسب مواعيد معلنة مسبقًا، وبعد فترة من إجراء الإختبارات تظهر نتائج قياس والخاصة بإختبار القدرات العامة، وهذا عبر موقع المركز الوطني للتقويم والقياس والمعتمد من قبل الحكومة السعودية.

وللحصول على النتائج، يجب في بداية الأمر زيارة الموقع، وبعدها إدخال البيانات المسجلة عليه، كالرقم السري وإسم المرور، وبعد ذلك الإطلاع على نتائج قياس الخاصة بكل طالب على حدة.

موعد ظهور نتائج قياس

قالت بعض المواقع الإلكترونية والتقارير الإخبارية، بأن ظهور نتائج قياس لسنة 1440 هجريًا، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، لذا فإن على الطلاب وأولياء أمورهم مراجعة موقع المركز الوطني للتقويم والقياس أول بأول من أجل الحصول على نتائج قياس فور الإعلان عنها.