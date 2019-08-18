محاوله قتل سعودي في تركيا تسيطر على تويتر .. لماذا الآن؟

تصدر وسم (محاولة قتل سعودي في تركيا) مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حتى ساعات اليوم الأحد، وذلك في أعقاب تحذيرات أطلقتها الرياض لرعاياها في الأراضي التركية.

وذكرت مصادر محلية أن التحذير الذي أطلقته السعودية لرعاياها في تركيا، يأتي في أعقاب تعرض مواطنين سعوديين لهجوم مسلح في اسطنبول خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت السفارة السعودية في تركيا بيانا جاء فيه : "نظرًا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية".

وقالت السفارة السعودية : "لذا تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعد ارتياد منطقتي (تقسيم شيشلي) بعد غروب الشمس".

Advertisements

وفي تعليقه على بيان السفارة، كتب سلمان الدوسري عبر تويتر : "تحذير سادس من السفارة في تركيا، لا توجد دولة تعرض فيها السعوديين لمثل هذه الاعتداءات في فترة قصيرة جدا، استهداف السعوديين نتيجة طبيعية لممارسات النظام التركي ضد بلادهم".

بدوره قال الناشط صالح : "انا حصل لي موقف في تركيا تعرضت للسرقة ورحت (ذهبت) اقرب مركز شرطة على اساس ابلغ ما لقيت اي ردة فعل ولا كأنه صاير شي! بعدها حطيت على هذه الدولة اكس"، مضيفا أن "الدولة التي لا تحفظ امن السياح الذين يدخلون عليها مئات الملايين ما تستحق انك تجيها مره ثانيه".

يشار إلى أن العلاقات السعودية التركية ليست في أحسن حالاتها في الفترة الراهنة إذ يشوبها كثيرا من التوتر خاصة بعد حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول العام الماضي.